انطلاق النجم الساطع 2018 في مصر بمشاركة القوات المسلحة السعودية

المواطن - القاهرة

انطلقت- اليوم- في قاعدة محمد نجيب العسكرية في مصر مناورات النجم الساطع 2018 بمشاركة قوات من البلد المضيف والقوات المسلحة السعودية والولايات المتحدة الأميركية واليونان وبريطانيا والأردن والإمارات وإيطاليا وفرنسا إلى جانب 16 دولة بصفة مراقب.

وأقيم حفل خطابي حضره جميع المشاركين في التمرين، وبعد ذلك تجول الجميع بمعرض للمعدات العسكرية المستخدمة في التمرين.

ومن جهته، أوضح قائد المجموعة السعودية المشاركة، العقيد الركن ناصر بن حثلين السحيمي، أن مشاركة القوات المسلحة السعودية تأتي ضمن المنهج التدريبي المعد مسبقًا للقوات المسلحة وأفرعها للمشاركة في التمارين المشتركة والمختلطة والمسنودة.

وأضاف السحيمي أن الإعداد للمشاركة في تمرين النجم الساطع 2018م تم على ثلاث مراحل واجتماعات تخللها إعداد السيناريو المتكامل لتوحيد المفاهيم العسكرية.

الجدير بالذكر أن التمرين يشتمل على عدد من العمليات في مجال مكافحة الإرهاب وطرق مكافحة العبوات الناسفة والتدريب على أعمال الإنزال الجوي والبحري والغوص وأعمال التأمين الطبي وتنفيذ الرمايات بالذخيرة الحية من مختلف الأسلحة.

وتشارك القوات المسلحة السعودية في هذا التمرين بمجموعة من وحدات المظليين وقوات الأمن الخاصة أسندت لهم عددًا من الواجبات العملياتية الرئيسية، خاصة في مجال القتال في المناطق المبنية ومكافحة الإرهاب ومكافحة القرصنة والإنزال الجوي بما يساهم في تعزيز التعاون العسكري والأمني بين الدول المشاركة في التمرين.