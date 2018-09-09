انطلاق تمرين درع الوقاية 2 بهدف الوصول لأعلى درجات التنسيق بين أفرع القوات المسلحة

المواطن - الرياض

انطلقت اليوم أحداث التمرين السعودي الأمريكي المشترك درع الوقاية 2 بين أفرع القوات المسلحة والقوات الأمريكية الصديقة. وقد رحب قائد المنطقة الوسطى المكلّف اللواء الركن مرعي بن سعد العمري بالمشاركين من جميع الجهات وثمن مشاركة القوات الأمريكية الصديقة في هذا التمرين وشكر المشاركين على ما بذلوه من جهد في مراحل التخطيط والتحضير لما قبل انطلاق التمرين وأوضح سعادته أن مثل هذه التمارين تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك، وتبادل الخبرات بين القوات السعودية والأمريكية الصديقة، ورفع المستوى التدريبي لقواتنا المسلحة.

من جانبه أوضح المشرف العام على التمرين اللواء الطيار الركن خالد بن عبدالله الشبلان أن أهداف التمرين تتمثل في الوصول لأعلى درجات التنسيق بين أفرع القوات المسلحة والاستجابة الفورية والفاعلة ضد هذا النوع من الأزمات وتحقيق التعاون على المستوى الوطني مع الجهات الحكومية الأخرى ، كما يهدف لتطوير المهارات والاستخدام الأمثل للموارد المتاحة للتقنيات المستخدمة وتوحيد المفاهيم في مجال الدفاع ضد أسلحة التدمير الشامل، وتفعيل العمل المشترك.

من جانبه أوضح مدير التمرين العقيد الطيران عبدالعزيز بن ناصر الجوير قائلا إن جميع الجهات المشاركة جاهزة لانطلاق التمرين وإن التمرين سيستمر لعدة أيام وسينفذ على مرحلتين تتمثل في تدريب نظري يتم فيه تقديم محاضرات وندوات تقدم من الجانبين للمشاركين في التمرين، وتطبيق عملي وميداني داخل الميادين الخاصة بالدفاع ضد أسلحة التدمير الشامل.

وقد أشار العقيد الفني الركن سعيد بن أحمد الشهراني المشرف الإعلامي على أن تمرين درع الوقاية 2 يحظى بمشاركة عدة جهات من وزارة الصحة والهلال الأحمر السعودي بالإضافة إلى الدفاع المدني.