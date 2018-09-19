انطلاق جولة الوطن .. خطفت أنظار الصغير قبل الكبير

المواطن - محمد سمعه

انطلقت مباراة النصر والقادسية ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2018- 2019.

وكان المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة، أعلن أن الجولة الثالثة من دوري الأمير محمد بن سلمان سيتم تسميتها باسم “جولة الوطن” احتفالًا بالذكرى الثامنة والثمانين لتأسيس المملكة.

وشهد ملعب الراكة معقل مباراة القادسية والنصر حضورًا جماهيريًّا مميزًا من قبل الصغار والكبار سواء من جماهير القادسية أو من جماهير النصر، وسط ترقب كبير منهم ممتلئ بالحماس والشغف.

وتُقام مباراة واحدة اليوم في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بين النصر والقادسية، وتُستأنف مباريات جولة الوطن غدًا الخميس بثلاث مباريات وهي “الشباب والفتح، التعاون والاتحاد، الهلال والباطن”.

وتُقام أيضًا ثلاث مباريات يوم الجمعة المقبل في جولة الوطن وهي “الاتفاق والفيحاء، الفيصلي وأحد، الأهلي والحزم”، بينما تُختتم مباريات الجولة بلقاء وحيد يوم السبت المقبل يُقام بين فريقي الوحدة والرائد.

يذكر أن بعض المباريات تم تخصيص الدخول إليها بالمجان وهي “مباراة التعاون والاتحاد ومباراة الوحدة والحزم”.

وتشير النتيجة حتى الآن إلى تقدم نادي النصر بهدف دون رد سجله اللاعب النيجيري أحمد موسى في شباك نادي القادسية.

يطمح النصر إلى تحقيق الفوز الثالث على التوالي، في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بينما يريد القادسية الفوز على النصر بعد فوزه في الجولة الثانية على نادي الاتحاد بثلاثية دون رد.