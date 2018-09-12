انطلاق مؤتمر أبل.. بث مباشر لإطلاق أحدث هواتف آيفون

المواطن - الرياض

افتتح الرئيس التنفيذي لشركة أبل، تيم كوك، من مسرح ستيف جوبز بمدينة كوبرتينو بولاية كاليفورنيا، مؤتمر الشركة معلنًا عن عزم أبل شحن أكثر من ملياري جهاز.

ومن المتوقع أن تطلق أبل مجموعة من هواتفها الذكية مثل آيفون X بلس، والذي سيأتي بشاشة عرض كبيرة بتقنية أوليد، هذا إلى جانب هاتف آيفون X إس، وهو شبيه بآيفون X مع اختلاف في المعالج المحسّن.

أما الهاتف الثالث فسيحمل اسم آيفون 9 أو آيفون XR، فستكون شاشته بقياس 6.1 إنشات، وقد يزوّد بشاشة LCD وكاميرا خلفية واحدة.

وستوفر الأجهزة الثلاثة ميزة التعرّف على الوجه، وستعمل بالإصدار الأحدث من نظام التشغيل iOS 12.

وإلى جانب هواتفها، ستقدم أبل ساعتها ووتش 4 ذات الشاشة الأكبر، والتي تدعم بطارية طويلة العمر مع ميزة الشحن اللاسلكي.

كذلك ستطلق الشركة نسخة جديدة من آيباد برو، والذي أعيد تصميمه بالكامل ومستوحى من شكل آيفون X، هذا إلى جانب تشكيلة من كمبيوتراها الجديدة مثل ماك بوك إير، وآي ماك متطوّر بمعالج ثماني النوى من إنتل.

وستعرض أبل سماعات لاسلكية عالية الأداء من نوع AirPods، والتي تتميز بمجموعة من الخصائص المفيدة للمستخدمين مثل عزل الضوضاء والضجيج ومقاومة الماء والشحن اللاسلكي.