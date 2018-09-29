انطلاق نسخة بطولة المملكة للبلوت الثانية في أكتوبر

المواطن - محمد سمعه

وجه المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة، بتنظيم بطولة المملكة للبلوت على كأس هيئة الرياضة بنسختها الثانية في شهر أكتوبر المقبل.

وذكر الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية أن بطولة المملكة في البلوت ستنطلق في الفترة من 17 حتى الـ27 من شهر أكتوبر المقبل بالصالات الخضراء بمدينة الرياض.

وقد تم مضاعفة الجوائز المادية للبطولة، حيث ستحصد الفرق الفائزة بالمركز الأول مليون ريال، بينما سيحصل أصحاب المركز الثاني على نصف مليون ريال، أما الفريق الفائز بالمركز الثالث فسينال 300 ألف ريال، وسيحصل صاحب المركز الرابع على 200 ألف ريال.