انفجار في محيط السفارة الأمريكية بالقاهرة

المواطن - القاهرة

أحبطت الجهات الأمنية في مصر تفجيرا في محيط بمنى السفارة الأمريكية في القاهرة الذي يقع بالقرب من ميدان التحرير حيث خرجت المظاهرات المصرية على مدى السنوات الماضية.

ونقلت رويترز عن مصادر لم تسمها أن سلطات الأمن المصرية اعتقلت رجلا بعد أن ألقى عبوة ناسفة انفجرت في محيط السفارة الأمريكية بالقاهرة اليوم .

وأغلقت الجهات الأمنية الطرق المؤدية من وإلى ميدان التحرير وقامت بتمشيط المنطقة وفحص كاميرات المراقبة وجمع الأدلة الميدانية.

وكانت السفارة الأمريكية قد حذرت رعاياها من الوصول إلى مقرها بسبب وقوع حادث لم تعلن عنه لرعاياها أو توضح ما هو الحادث.

وقالت السفارة في بيان لها عبر تويتر : نحن على علم بواقعة حدثت في شارع سيمون بوليفار في القاهرة. يرجى تجنب المنطقة ومراقبة وسائل الإعلام المحلية للحصول على المستجدات. نحن على علم بالتقارير التي تفيد بأن المواصلات العامة بالقرب من المنطقة قد تعطلت بسبب الحادث. يرجى توخي الحذر.