انفجار قنبلة في بغداد يقتل ويصيب خمسة مدنيين

انفجار قنبلة في بغداد - أرشيفية

المواطن - متابعة

أعلنت الشرطة العراقية اليوم مقتل ثلاثة مدنيين وإصابة أثنين آخرين بانفجار عبوة ناسفة شمال غربي مدينة هيت التابعة لمحافظة الأنبار غربي بغداد.

وأوضحت مصادر أمنية عراقية أن ثلاثة مدنيين قُتلوا وأصيب اثنان آخران جراء انفجار عبوة ناسفة لدى مرور سيارة تقل مدنيين في المنطقة الرابطة بين قريتي زخيخة والدولاب شمال غربي قضاء هيت.

من جهة أخرى اشتعلت النيران في مبنى الإدارة المحلية في محافظة البصرة عصر اليوم الخميس والتي تشهد مظاهرات متواصلة منذ عدة أيام.

ونقلت قناة “السومرية” عن مصدر أمني قوله إن فرق الدفاع المدني تكافح حريقاً اندلع داخل مبنى مجلس محافظة البصرة.

وكانت السلطات العراقية قد فرضت حظر التجول في البصرة ثم ألغته قبل دخوله حيز التنفيذ بدقائق.

وكان من المفترض دخول حظر التجول في البصرة حيز التنفيذ بدءاً من الساعة الثالثة عصراً بالتوقيت المحلي (1200 بتوقيت جرينتش) للتصدي للاحتجاجات التي شهدتها المدينة وخلفت 7 قتلى وعشرات المصابين حتى الآن.

وتفجرت الاضطرابات في جنوب العراق واشتبك المحتجون مع قوات الأمن بسبب غضبهم من انقطاع الكهرباء وتلوث المياه والبطالة وعدم توفر خدمات حكومية.