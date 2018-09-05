انقلاب مركبة تقل معلمات متوسطة أم الجماجم .. والتعليم يكشف التفاصيل

المواطن - المجمعة

تعرضت معلمات في متوسطة أم الجماجم التابعة لإدارة التعليم في المجمعة، صباح اليوم الأربعاء، لحادث انقلاب المركبة التي تقلهن.

وأوضح تعليم المجمعة في تغريدة له عبر “تويتر” أن المعلمات المصابات يتلقين العلاج اللازم في مستشفى الأرطاوية وسط متابعة مدير مكتب التعليم في الأرطاوية عبدالله الذياب.

وأكد الذياب بحسب ما نقلت عنه إدارة تعليم المجمعة، أن المعلمات لم يصبهن سوى كدمات بسيطة.