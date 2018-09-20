انهيار إمبراطورية معن الصانع والقصيبي.. كانا صرحاً من خيال فهوى

المواطن - الرياض

قصة بدأت بزواج عام 1980 وانتهت بإفلاس أشهر بيوت المال في الخليج، بطلها معن الصانع الذي تزوج ابنة عبد العزيز القصيبي أحد أشهر رجال الأعمال في السعودية وبعدها انتقل إلى مدينة الخبر.

وعمل معن في شركة القصيبي وتخلى عن جنسيته الكويتية وصار سعودياً، سنوات قليلة وأصبح معن الصانع، الموظف الأهم في شركة القصيبي.

بدأ معن الصانع تجارته الخاصة تحت اسم مجموعة سعد، وبعدها غادر شركة القصيبي واستقل بنفسه، وتوسعت تجارة معن، وصار نجم التُّجار، بلغت ثروته 7 مليارات دولار، عاش نجومية تجارية واجتماعية وأيضًا نشاطاً خيرياً واسعاً.

في مثل هذه الأيام قبل 10 سنوات انهار الاقتصاد العالمي، وهنا تكشفت الحقائق، حيث تعثر بنك للقصيبي كان يديره الصانع وانكشف كل شيء، ظهرت الديون، والبنوك بدأت تلاحق الصانع، وفي الأوراق ظهر أن القروض أُخذت باسم شركة القصيبي وبلغ إجمالي الديون 22 مليار دولار.

هنا بدأت المحاكم تتهم معن بتزوير تواقيع للحصول على قروض بقيمة 9 مليارات دولار من البنوك، وقالت البنوك إنها تعرضت لأكبر عملية احتيال في المنطقة، بينما معن الصانع ينفي والقضاء يواصل عمله في أروقة المحاكم.