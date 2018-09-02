انهيار الليرة التركية يرفع أسعار التجزئة في إسطنبول

المواطن - متابعة

أكدت الغرفة التجارية في إسطنبول، اليوم السبت، أن أسعار التجزئة في أكبر مدينة تركية ارتفعت 2.23% على أساس شهري في أغسطس، في أحدث إشارة للأزمة الاقتصادية التي تضرب البلاد.

وصعدت أسعار الجملة في إسطنبول، التي يعيش بها نحو خمس سكان تركيا البالغ تعدادهم 81 مليون نسمة، 3.80% على أساس شهري في أغسطس لتصل الزيادة السنوية إلى 21.47 بالمائة.

وكانت السلطات التركية أعلنت في وقت سابق رفع أسعار الكهرباء، ابتداء من الأول من سبتمبر الجاري رفع الأسعار 14% للاستخدام الصناعي و9% للاستخدام المنزلي.

ووصل التضخم في تركيا إلى 15% هذا العام، وذلك للمرة الأولى منذ عام 2003، الأمر دفع بالأسعار إلى الارتفاع وأثقل كاهل المستهلكين.

ويعيش الاقتصاد التركي أزمة خانقة، إثر انهيار العملة المحلية الليرة، التي فقدت 42% من قيمتها منذ بداية العام الجاري، وهو ما يمثل انهيارًا غير مسبوق في قيمة العملة التركية.