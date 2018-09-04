انهيار تاريخي لعملة إيران .. 138 ألف ريال مقابل الدولار

المواطن - متابعة

هوى الريال الإيراني اليوم ليسجل أعلى معدل له في الانخفاض أمام الدولار الأمريكي منذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي في مايو الماضي.

وسجل الريال الإيراني 138 ألف ريال مقابل الدولار الواحد اليوم فيما كان أمس سعر الدولار يساوي 128 ألف ريال إيراني.

وفي شهر أغسطس الماضي خسر وزير المالية الإيراني منصبه نتيجة انهيار الريال الإيراني.

وشهدت العملة الإيرانية انهيارًا خلال الأشهر الماضية بسبب ضعف الاقتصاد والصعوبات المالية التي تواجهها البنوك المحلية والطلب الكثيف على الدولار من الإيرانيين الذين يخشون انكماش صادرات البلاد من النفط وعدة سلع أخرى نتيجة لانسحاب واشنطن من الاتفاق النووي التاريخي المبرم في 2015 وإعادة فرض عقوبات أمريكية على طهران.