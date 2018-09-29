انهيار جديد.. تداول العملة الإيرانية عند 178 ألف للدولار

المواطن - متابعة

انهارت العملة الإيرانية في السوق الموازية، اليوم السبت، مقابل الدولار الأميركي إلى مستويات قياسية تاريخية، إذ حام سعر الريال بين 173 و178.5 ألف ريال إيراني، بحسب موقعين للنقد الأجنبي يرصدان السوق غير الرسمية في إيران.

وأفاد التلفزيون الرسمي الإيراني أمس الجمعة بأن البنك المركزي أصبح مفوضًا بالتدخل في سوق النقد الأجنبي لحماية الريال بعدما هوت العملة المحلية إلى مستوى قياسي في الأسابيع القليلة الماضية في أعقاب إعادة فرض عقوبات أمريكية على طهران.

ونقلت “رويترز” عن التلفزيون الرسمي أن “هيئة حكومية عليا يرأسها الرئيس الإيراني حسن روحاني وتضم رئيسي البرلمان والسلطة القضائية منحت محافظ البنك المركزي السلطة الضرورية للتدخل في سوق النقد الأجنبي وإدارتها”.

وأوضحت الهيئة: “سيتدخل البنك المركزي في سوق النقد الأجنبي عبر المصارف ومكاتب الصرافة المعتمدة، وسيتخذ الإجراءات اللازمة للتحكم في سعر صرف العملة الصعبة”.