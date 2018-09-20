المواطن - مكة المكرمة

كشفت مديرية الدفاع المدني، اليوم الخميس، عن انهيار واجهة مبنى بحي العوالي شارع إبراهيم الجفالي .

وقال المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة الرائد نايف الشريف إنه في تمام الساعة الواحدة والعشرين والدقيقة الحادية عشرة من يوم الخميس الموافق العاشر من شهر محرم للعام ١٤٤٠ه‍ ورد بلاغ مفاده انهيار واجهة مبنى بحي العوالي شارع إبراهيم الجفالي وكان الحادث عبارة عن سقوط لوحة مثبتة في تكسية خاصة بمبنى تجاري قيد الإنشاء مكون من دورين أدت لسقوط التكسية العلوية للمبنى والمقدرة أبعادها بطول ٣٠م وارتفاع ٣م.

وأضاف الشريف أن الحادث لم ينجم عنه إصابات في الأرواح ولله الحمد وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة علما بأنه تم استدعاء الجهات المعنية بشأن الحالة.