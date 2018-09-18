انهيار يتواصل.. خسائر فادحة للمساهمين في الخطوط القطرية

المواطن - متابعة

بلغت خسائر السنة المالية العائدة للمساهمين في الخطوط الجوية القطرية 252.5 مليون ريال مقارنة مع أرباح 2.79 مليار ريال في السنة السابقة.

وبلغت قيمة إيرادات السنة المالية 41.98 مليار ريال مقابل 39.08 مليار في العام السابق.

يأتي ذلك فيما انخفض إجمالي الودائع في الجهاز المصرفي القطري بنهاية أغسطس الماضي إلى 807.3 مليار ريال وبنسبة 0.8% على أساس شهري.

وبلغت الودائع الحكومية والتي تتضمن ودائع القطاع العام بنهاية أغسطس نحو 302 مليار ريال، مقارنةً بنحو 306.5 مليار ريال بنهاية شهر يوليو 2018، الذي سبق بتراجع نسبته 1.5%.

بينما حافظت ودائع القطاع الخاص عند مستويات شهر يوليو الماضي عند 480 مليار ريال.