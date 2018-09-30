باجندوح: الظروف لم تخدم الاتحاد

المواطن - مروة نبيل

أكد نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، جمال باجندوح، أن العميد كان يأمل الفوز في مباراة الوصل اليوم، والتأهل إلى دور الـ16 من بطولة كأس زايد للأندية الأبطال.

وقال جمال باجندوح في تصريحات تلفزيونية بعد مباراة الاتحاد والوصول اليوم: “الفريق دخل البطولة للمنافسة على كأسها، لكن النتائج لم تأتِ كما تمنى لاعبو العميد”.

وتابع نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، باجندوح تصريحاته قائلًا: “مستوى العميد كان آخذ في التصاعد خلال المباريات الأخيرة، ولكن الظروف لم تخدم الفريق”.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد قد ودع منافسات كأس زايد للأندية الأبطال، بعد تعادله سلبيًّا مع نظيره الوصل الإماراتي في إياب دور الـ32؛ نظرًا لتعادل الفريقين إيجابيًّا في مباراة الذهاب التي أُقيمت في جدة.

وواصل الاتحاد نتائجه المخيبة للآمال، حيث فشل في تحقيق أي فوز هذا الموسم، بعدما خسر لقب السوبر السعودي أمام الهلال، وهُزم في 3 مباريات وتعادل في لقاء بكأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بجانب تعادلين أمام الوصل في كأس زايد.