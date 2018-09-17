باختيار جماهير العالمي.. جوليانو وبيتروس الأفضل

المواطن - مروة نبيل

اختارت جماهير نادي النصر هدف البرازيلي جوليانو دي باولا، الأفضل في مباراة العالمي والفيصلي، فيما حصد مواطنه بيتروس لقب الأفضل في لقاء الجولة الثانية من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأجرى حساب نادي النصر الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، استفتاءً شارك فيه أكثر من 45 ألف شخص، حول الهدف الأفضل بين يحيى الشهري وجوليانو، واختار 89% من المشاركين هدف اللاعب البرازيلي.

كما أطلق حساب نادي النصر استفتاءً آخر حول أفضل لاعب في مباراة النصر والفيصلي بالجولة الثانية، وشارك فيه أكثر من 77 ألف مشجع.

ومنحت غالبية الجماهير المشاركة في هذا الاستفتاء صوتها للنجم البرازيلي بيتروس، حيث حصل على نسبة 59%، يليه سلطان الغنام بـ20%، ثم المتألق برونو أوفيني بنسبة 11%، ونال برادلي جونز 10%.

وانتهت مباراة النصر والفيصلي، بفوز الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي بهدفين مقابل هدف، ليُحقق فوزه الثاني على التوالي في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

في الاستفتاء الذي شارك فيه أكثر من 77 ألف #عالمي عبر حساب #النصر الرسمي في تويتر ..

جماهير #العالمي تختار اللاعب البرازيلي بيتروس كأفضل لاعب في مباراة #النصر_الفيصلي 😍 pic.twitter.com/xHpbcqIGVZ — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) September 16, 2018

جماهير #العالمي تختار هدف البرازيلي جوليانو كأفضل هدف في مباراة #النصر_الفيصلي ما هو رأيك في الهدف 😍 ؟ pic.twitter.com/rW8CNorPBL — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) September 16, 2018