باختيار جماهير النصر.. أحمد موسى الأفضل
بعد تسجيله هاتريك في مرمى القادسية

باختيار جماهير النصر.. أحمد موسى الأفضل

2018/09/21
الساعة 2:41 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - مروة نبيل

اختارت جماهير نادي النصر، النجم النيجيري أحمد موسى، كأفضل لاعب في المباراة التي جمعت الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي بنظيره الفيصلي، ضمن منافسات جولة الوطن من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأجرى حساب نادي النصر الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، استفتاءً حول أفضل لاعب في مباراة العالمي والفيصلي، وشارك فيه أكثر من 120 ألف مشجع، وحصل النيجيري أحمد موسى على غالبية الأصوات، حيث نال 71%.

وجاء النجم عبد العزيز الجبرين في المركز الثاني، بعدما حصل على نسبة 22%، وبفارق كبير حل النجم حمد آل منصور في المركز الثالث بـ4%، فيما نال البرازيلي جوليانو 3% من أصوات الجماهير المشاركة في الاستفتاء.

وتألق النيجيري أحمد موسى بشكل لافت في مباراة النصر والفيصلي، وسجل هاتريك في شباك العنابي، قاد العالمي لتحقيق الفوز الثالث على التوالي في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ليتقاسم الصدارة مع نادي الهلال.


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