باصريح عن مباراة الوصل: سنُقاتل لخطف بطاقة التأهل

المواطن - مروة نبيل

شدد المدرب الوطني بندر باصريح على أهمية مباراة الاتحاد والوصل الإماراتي، ضمن منافسات إياب دور الـ32 من كأس زايد للأندية الأبطال، مؤكدًا أنه يسعى لخطف بطاقة التأهل والمنافسة على اللقب.

وقال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالعميد، في المؤتمر الصحافي الخاص بمباراة الاتحاد والوصل الذي عُقد، اليوم السبت: “أتشرف كوني المدرب الوطني الوحيد في بطولة كأس زايد للأندية الأبطال”.

وتابع باصريح قائلًا: “استعدينا بصورة ممتازة للقاء، وجاهزين للظهور بالصورة المطلوبة.. درسنا فريق الوصل من جميع النواحي، وسنُقاتل لخطف بطاقة التأهل إلى دور الـ16 في بطولة كأس زايد للأندية الأبطال”.

واختتم بندر باصريح تصريحاته في المؤتمر الصحافي، قائلًا: “طموحنا في الفريق هو المنافسة على جميع البطولات، ونبحث عن الفوز الأول الذي سيمنحنا الثقة والاستمرارية في التصاعد والتحسن”.

وكانت مباراة ذهاب دور الـ32 من كأس زايد للأندية الأبطال بين الاتحاد والوصل الإماراتي، قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، ويسعى العميد لانتزاع الفوز في مباراة الغد، لخطف بطاقة التأهل لدور الـ16.