باصريح: لا أظلم أي لاعب والأحق يُشارك

المواطن - محمد سمعه

علق المدرب الوطني بندر باصريح المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد على أداء العميد أمام الوحدة ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتحدث باصريح بعد المباراة قائلًا: قدمنا مباراة جميلة للغاية وأشكر اللاعبين على أدائهم، وكنا الأجدر بالفوز ولكن المباريات المقبلة ستكون أفضل.

وأضاف باصريح: اللاعب الجاهز، يشارك ولا أنظر إلى جنسيته سواء كان محترفاً أو محلياً، وجميع اللاعبين قدموا الأداء المطلوب منهم خلال المباراة.

يذكر أن نادي الاتحاد نجح في حصد أول نقطة له في الدوري وذلك بعد الخسارة في أول ثلاث جولات بدوري المحترفين.