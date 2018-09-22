باصريح يرفع لياقة لاعبي الاتحاد

المواطن - مروة نبيل

خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، بقيادة المدرب الوطني بندر باصريح، تدريبات صباحية ومسائية استعدادًا لمباراة الوحدة، يوم الأربعاء المقبل، في الجولة الثانية من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وحرص بندر باصريح على رفع اللياقة البدنية للاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد الذين لم يُشاركوا في مباراة التعاون الأخيرة، خلال التدريب الصباحي الذي أُقيم في صالة اللياقة البدنية بالنادي.

واشتمل التدريب المسائي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد على الجوانب اللياقية والفنية، واختتم بندر باصريح المران بمناورة بين اللاعبين الذين شاركوا في التدريبات الصباحية.

ويبحث الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد عن فوزه الأول في منافسات كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم، حيث يتذيل جدول الترتيب بدون نقاط بعد تلقيه ثلاث هزائم متتالية.