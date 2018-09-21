باصريح يعتذر للاتحاديين: أتحمل مسؤولية الهزيمة.. والأهداف من أخطاء فردية

المواطن - مروة نبيل

قدم المدرب الوطني بندر باصريح، اعتذاره لجماهير نادي الاتحاد بعد الخسارة الثقيلة أمام التعاون بخماسية مقابل ثلاثة أهداف في جولة الوطن بكأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال بندر باصريح خلال تصريحاته بعد مباراة الاتحاد والتعاون: “أعتذر لكل اتحادي عن النتيجة الثقيلة، لم نقصر في عملنا رغم الفترة الوجيزة التي قضيناها هنا، أشكر جميع اللاعبين على ما قدموه”.

وتابع المدرب الوطني بندر باصريح تصريحاته قائلًا: “لا أحب الحديث عن فترة وجودي مع نادي الاتحاد أكانت يوما أو يومين لا يهم، أنا المدرب وأتحمل مسؤولية الهزيمة”.

وشدد بندر باصريح في ختام تصريحاته التلفزيونية، على أن أهداف مباراة الاتحاد والتعاون جاءت من أخطاء فردية بحتة، وكرر اعتذاره للجماهير مرة أخرى.

وكان مجلس إدارة نادي الاتحاد برئاسة نواف المقيرن قد أقال المدرب الأرجنتيني رامون دياز، بعد خسارة الفريق الأول لكرة القدم بثلاثية دون رد أمام القادسية في الجولة الثانية، وعين بندر باصريح بدلًا منه بشكل مؤقت.

ويتذيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بدون نقاط، بعد خسارته لثلاث مباريات على التوالي.