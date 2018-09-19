بالأرقام.. أبرز إحصائيات الجولة الثانية من الدوري

المواطن - مروة نبيل

كشف الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن أبرز إحصائيات الجولة الثانية من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، قبل انطلاق منافسات جولة الوطن، مساء اليوم الأربعاء، بمواجهة القادسية والنصر.

وشهدت الجولة الثانية من دوري المحترفين تسجيل 23 هدفًا، 14 بالقدم اليُمنى، 7 بالقدم اليُسرى، وهدفين بالرأس، وكانت الغلبة لصالح اللاعبين الأجانب الذين نجحوا في تسجيل 18 هدفاً، مقابل 5 أهداف للاعبين المحليين.

وسُجلت معظم الأهداف في الشوط الثاني، الذي شهد إحراز 16 هدفًا، مقابل 7 أهداف فقط في الشوط الأول، وتم التسجيل في جميع دقائق اللعب باستثناء الوقت بدل الضائع من أحداث الشوط الأول.

وتم إشهار البطاقة الحمراء 3 مرات، فيما خرجت البطاقة الصفراء 44 مرة، واُحتسب 213 مخالفة خلال أحداث الجولة الثانية من دوري المحترفين، و17 حالة تسلل، وبلغ عدد الالتحامات 250.

وأُحرز هدف من ركلة حرة، و3 أهداف من ركلات جزاء، وشهدت الجولة الثانية من دوري المحترفين 84 تسديدة على المرمى، و92 تسديدة خارج المرمى، وكان هناك 5792 تمريرة، بينهم 4613 تمريرة صحيحة.

ويُعد التشيلي كارلوس فيلانويفا، نجم نادي الاتحاد، هو أكثر اللاعبين تمريرًا بـ68 تمريرة، يليه نجم فريق الهلال، محمد كنو بـ67 تمريرة، بالتساوي مع المغربي كريم الأحمدي المحترف في صفوف الاتحاد.

وحصد مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية، ستانويفيتش، جائزة أفضل مدير فني، بعدما قاد فريقه للفوز على الاتحاد بثلاثية نظيفة، كما توج لاعبه إلتون جوزيه بجائزة أفضل لاعب.