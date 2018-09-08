بالأرقام.. أسعار أحدث هواتف أيفون عالمياً

المواطن - محمود نبيل - ترجمة:

ينتظر عشاق شركة أبل حفلها السنوي الرسمي بعد أيام قليلة من الآن، والذي سيشهد الكشف عن أحدث ما توصلت إليه العملاقة الأمريكية في مجالات صناعة الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية ومتعلقاتها.

وكشفت مجلة فوربس الأمريكية عن الخطط التسويقية والسعرية الخاصة بالهواتف الذكية الثلاث التي سيتم الكشف عنها في محفل أبل خلال 12 سبتمبر الجاري.

ووفقاً للمجلة الأمريكية، فإن أسعار الهواتف الذكية أيفون 9، أيفون XS، وأيفون XS Max، ستكون 925 دولاراً، 1050 دولاراً، و1330 دولاراً على الترتيب.

وتناول العديد من التقارير الإعلامية بعض التفاصيل الخاصة بالنسخة الجديدة من هاتف أيفون X، حيث استقرت أبل بشكل فعلي على التصميم النهائي لهاتفها الذكي الجديد أيفون 9، والذي سيعمل بشاشة OLED كاملة بدون أي حواف من إنتاج‏ شركة LG الكورية، وهو ما سيؤدي إلى طرح النسخة المقبلة من أيفون X بأسعار أقل.

وعلى مستوى الاستخدام، فإن النسخة الأحدث من أيفون X ستكون مدعمة بأحدث تقنيات شحن البطارية، وهو الأمر الذي ينعكس بالإيجاب على الوقت المستغرق لإعادة شحن البطارية.

وأكد تقرير تقني أن النسخة الأكبر حجماً من أيفون X ستكون مزودة بأحد أفضل معدلات شحن البطارية في الهواتف الذكية، وهو الأمر الذي ظلت شركة سامسونغ الكورية متفوقة فيه على مدار سنوات طويلة.