بالأرقام.. التعليم تحسم الجدل حول نسبة السعوديين العاملين بالجامعات

المواطن - الرياض

أكدت وزارة التعلیم، اليوم الاثنين، أن العدد الإجمالي للسعوديین المبتعثین من قبل الجامعات بالمملكة يصل إلى 12542 مواطنًا.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة مبارك العصیمي، عبر حسابه الرسمي، أن ھذه الإحصائیة جاءت ردًّا على التعلیقات التي انتقدت الوزارة بشأن نسبة السعوديین من أعضاء ھیئة التدريس بالجامعات الحكومیة.

يذكر أن إحصاءات سابقة لوزارة التعلیم، أشارت إلى أن إجمالي أعضاء ھیئة التدريس في الجامعات السعودية خلال العام 1437/ 1438 ھـ وصل إلى 83.884 عضوًا، بینھم 49760 سعوديًّا بنسبة 59.3% مقابل 34124 غیر سعوديین بنسبة 40.7%.