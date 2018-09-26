بالأرقام.. دفاع الاتحاد يُخذله

المواطن - مروة نبيل

يُعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، على الصعيد الدفاعي بشكل كبير للغاية خلال منافسات كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم الرياضي الحالي.

وتلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد معدل 3.25 هدف في المباراة الواحدة خلال آخر 4 مواجهات خاضها على أرضه في منافسات الدوري السعودي للمحترفين، في الاستضافات السبع السابقة كان قد تلقى معدل 0.8 هدف فقط، ما يدل على وجود خلل دفاعي.

ويستضيف الفريق الأول لكرة بنادي الاتحاد نظيره الوحدة، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة “الجوهرة المشعة”، ضمن منافسات الجولة الرابعة من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويأمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد استعادة توازنه في مباراة الوحدة اليوم، بعدما تلقى ثلاث هزائم متتالية في منافسات كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ليحتل المركز الـ15 في جدول ترتيب المسابقة المحلية.