بالأرقام.. دونكان أفضل حراس الدوري السعودي

المواطن - مروة نبيل

ظهر الأسترالي جاك دونكان حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية بمستوى مميز للغاية في منافسات كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويُعد الأسترالي جاك دونكان واحدًا من أفضل حراس المرمى في منافسات كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد مرور جولتين على انطلاقه.

وأنقذ الأسترالي جاك دونكان أكبر عدد من الكرات في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم برصيد 12 فرصة، كما أنه لم يستقبل أي هدف حتى الآن.

وتعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية سلبيًا أمام الفتح في الجولة الأولى من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، قبل أن يقوده جاك دونكان للفوز على الاتحاد بثلاثية نظيفة في الجولة الثانية.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية المركز الرابع في جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، برصيد 4 نقاط.