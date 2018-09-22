بالأرقام.. مؤشرات نمو اقتصاد المملكة.. الأكبر في العالم العربي

بالأرقام.. مؤشرات نمو اقتصاد المملكة.. الأكبر في العالم العربي

2018/09/22
الساعة 1:27 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

شهدت كبرى المجلات والمؤسسات الاقتصادية العالمية بنمو اقتصاد المملكة العربية السعودية.

ومن مؤشرات ذلك تأكيد صندوق النقد الدولي في آخر تقرير له، أن الاقتصاد السعودي هو الأكبر في الوطن العربي، كما رفع صندوق النقد الدولي توقعاته بشأن اقتصاد المملكة للمرة الثالثة من 1.7 إلى 1.9 .

أما البنك الدولي فأكد أن المملكة ثاني دول العالم في مؤشرات البنك لسهولة ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2018.

وكذلك رفع البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي إلى 1.8%.


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