بالأسماء.. تعيين 8 نساء في مناصب قيادية بصحة أضم

بالأسماء.. تعيين 8 نساء في مناصب قيادية بصحة أضم

2018/09/21
الساعة 2:09 صباحًا
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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المواطن - مكة المكرمة

أعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة عن تعيين 8 نساء في مناصب قيادية في صحة محافظة أضم، شملت تعيين ليان العتيبي مديرة لمركز صحي أضم، مريم المالكي رئيسة قسم التعقيم، نورة المالكي رئيسة التدريب والتعليم المستمر، فاطمة عسيري رئيسة لتمريض العناية المركزة.

كما تم تعيين تركية الطويل رئيسة لتمريض العناية المركزة لحديثي الولادة، أمجاد محمد رئيسة لتمريض الغسيل الكلوي، أنوار الحارثي رئيسة لتمريض النساء والتوليد، وآلاء عمار مساعدة رئيس قسم التمريض.


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