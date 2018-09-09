بالأسماء.. قرارات بتدوير قيادات إدارية بوزارة الشؤون الإسلامية

المواطن - الرياض

أصدر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ د.عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ عدداً من القرارات لتدوير بعض قيادات العمل الإداري في الوزارة.

وجاءت القرارات على النحو التالي:

‏١/تكليف الشيخ عبدالعزيز بن حمدان الحمدان وكيلاً للشؤون الإسلامية بالإضافة لعمله وكيلاً للمطبوعات والبحث العلمي.

‏٢/تكليف الشيخ أحمد بن عيسى الحازمي وكيلاً مساعدا للشؤون الإسلامية.

‏٣/ تكليف المهندس أسامة بن حمد الجفال مديراً للإدارة العامة للمشروعات والصيانة.

٤/تكليف الشيخ علي بن محمد الشهري مديراً للإدارة العامة للتوعية العلمية والفكرية.

‏٥/ تكليف الشيخ د.سالم بن حاج الخامري مديرا عاماً لفرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة.

‏٦/تكليف الشيخ د.عبدالله بن عبدالرحمن الجويبري مساعداً للمدير العام لشؤون المساجد والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة

٧/تكليف الشيخ سامي بن سليمان المشيقح مساعداً للمدير العام للشؤون الفنية والخدمات المساندة بمنطقة مكة المكرمة

‏٨/ تكليف الشيخ منصور بن عبدالله الزهراني مديراً لإدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة جدة .

٩/تكليف الشيخ صفوان بن محمد اليحياوي مديراً لمركز الدعوة والإرشاد بمحافظة جدة.

‏١٠/تكليف المهندس سامي بن محمد الشمري مديراً للإدارة العامة للخدمات والمرافق.

١١/ تكليف الشيخ مطارد دخيل العنزي مديراً عاماً لفرع الوزارة في منطقة الحدود الشمالية.