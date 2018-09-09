بالأسماء.. قرارات بتدوير قيادات إدارية بوزارة الشؤون الإسلامية

بالأسماء.. قرارات بتدوير قيادات إدارية بوزارة الشؤون الإسلامية

2018/09/09
الساعة 12:06 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

أصدر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ د.عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ عدداً من القرارات لتدوير بعض قيادات العمل الإداري في الوزارة.

وجاءت القرارات على النحو التالي:

‏١/تكليف الشيخ عبدالعزيز بن حمدان الحمدان وكيلاً للشؤون الإسلامية بالإضافة لعمله وكيلاً للمطبوعات والبحث العلمي.
‏٢/تكليف الشيخ أحمد بن عيسى الحازمي وكيلاً مساعدا للشؤون الإسلامية.
‏٣/ تكليف المهندس أسامة بن حمد الجفال مديراً للإدارة العامة للمشروعات والصيانة.
٤/تكليف الشيخ علي بن محمد الشهري مديراً للإدارة العامة للتوعية العلمية والفكرية.
‏٥/ تكليف الشيخ د.سالم بن حاج الخامري مديرا عاماً لفرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة.
‏٦/تكليف الشيخ د.عبدالله بن عبدالرحمن الجويبري مساعداً للمدير العام لشؤون المساجد والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة
٧/تكليف الشيخ سامي بن سليمان المشيقح مساعداً للمدير العام للشؤون الفنية والخدمات المساندة بمنطقة مكة المكرمة
‏٨/ تكليف الشيخ منصور بن عبدالله الزهراني مديراً لإدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة جدة .
٩/تكليف الشيخ صفوان بن محمد اليحياوي مديراً لمركز الدعوة والإرشاد بمحافظة جدة.
‏١٠/تكليف المهندس سامي بن محمد الشمري مديراً للإدارة العامة للخدمات والمرافق.
١١/ تكليف الشيخ مطارد دخيل العنزي مديراً عاماً لفرع الوزارة في منطقة الحدود الشمالية.


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