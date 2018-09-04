بالأسماء.. كوكبة مبدعة تنضم لأُسرة ثقافة وفنون الأحساء

المواطن - شيخة الشيباني

صدر قرار مدير عام الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون المهندس هشام بن محمد الوابل بتكليفات جديدة بإدارة جمعية الثقافة والفنون بالأحساء، حيث تم تكليف الأستاذ يوسف بن صالح الخميس كمنسق للجنة التراث والفنون الشعبية وتكليف الأستاذة إيمان بنت عبدالرحمن الطويل كمنسقة اللجنة النسائية وتكليف الأستاذ علي بن أحمد الأحمد كمنسق لجنة التسويق والمسؤولية الاجتماعية وشركاء الثقافة.

وقد قدم مدير جمعية الثقافة والفنون بالأحساء الأستاذ علي الغوينم شكره وتقديره لرئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور عمر السيف ولمدير عام الجمعية المهندس هشام الوابل على هذه التكليفات الجديدة لمبدعين كانت ولا زالت لهم بصماتهم الثقافية والفنية والإدارية في السنوات السابقة ومن خلال البرامج الثقافية والفنية والتي قدمتها جمعية الأحساء في الفترة السابقة.

كما أكد الغوينم بأن هذه الكوكبة المبدعة سوف تساهم مع زملائهم بالجمعية في تقديم المزيد من الفعاليات المختلفة والتي نواصل من خلالها العمل على استقطاب الجماهير بشكل أكبر وأكثر وتقديم الشأن الثقافي والفني في قوالب جديدة ومنوعة ومبتكرة وتُرضي الجميع موجهاً كل التبريكات للخميس والطويل والأحمد، متمنياً لهم كل التوفيق والتميز والعطاء المستمر.