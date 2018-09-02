بالتزامن مع بداية العام الدراسي .. نظام نور ينقل ملفات المقبولين في حركة النقل الداخلي لمدارسهم الجديدة

المواطن - الرياض

بالتزامن مع بداية العام الدراسي الجديد، قام نظام نور بنقل ملفات المعلمين المشمولين في حركة النقل الداخلي لهذا العام إلى مدارسهم الجديدة.

وكان نظام نور قد شهد خلال الأشهر الماضية الإعلان عن نتائج حركة النقل الداخلي في الإدارات التعليمية المختلفة، كما أتاح لشاغلي الوظائف الإدارية المنقولين إلى وظائف تعليمية تعديل رغباتهم عبر البوابة الإلكترونية.

والمعروف أن موقع نظام نور يعد إحدى خدمات وزارة التعليم للتسهيل على أولياء الأمور والطلاب للتعرف على نتائج جميع المراحل الدراسية حتى الثانوية وتسجيل الأبناء بالمرحلة الابتدائية، ورياض الأطفال.

ويمكن من خلال نظام نور الحصول على المزيد من الخدمات مثل طباعة إشعار بمستوى الأطفال في الفصل أو طفل واحد من بينهم، وطباعة الشهادات وغيرها.

كما يتيح نظام نور لأولياء الأمور الدخول لتسجيل الأبناء أو البنات في الصف الأول الابتدائي، وذلك وفق الجدول الزمني المعلن في هذا الشأن، حيث يمكنهم الدخول بنفس اسم المستخدم وكلمة السر المستخدمة للدخول إلى النظام.

ويهدف نظام نور إلى تقليل الوقت والجهد المبذولين في الحصول على النتائج الخاصة بالطلاب.

كما يعمل نظام نور على ربط الطالب وولي الأمر بالمعلم والمعلمة والإدارة المدرسية؛ بهدف ربط جميع أطراف العملية التعليمية مع بعضها البعض.

يذكر أن بداية العام الدراسي في جميع مدارس المملكة اليوم شهدت إقبالا كثيفًا حيث عاد الطلاب إلى مقاعد الدراسة وفقًا لما هو معلن في التقويم الدراسي لهذا العام.

وبحسب التقويم الدراسي 1440 فإن الدراسة تبدأ لطلاب للفصل الدراسي الأول 1439/12/22 والذي يوافق اليوم الأحد 2018/09/02، أما إجازة اليوم الوطني وفقاً لـ التقويم الدراسي 1440 هـ فستكون يوم 1440/01/13 والذي يوافق 2018/09/23

وتبدأ اختبارات الفصل الدراسي الأول يوم 1440/04/09 الموافق 2018/12/16 في حين تبدأ إجازة منتصف العام يوم 1440/04/20 الموافق 2018/12/27وتبدأ الدراسة للفصل الدراسي الثاني وفقا لـ التقويم الدراسي 1440 لهذا العام، يوم 1440/04/30 الموافق 2019/01/06

أما بداية اختبار الفصل الدراسي الثاني وفقًا لما تضمنه التقويم الدراسي، فستكون يوم 1440/08/16 الموافق 2019/04/21

وأخيرا تبدأ إجازة نهاية العام وفقاً لـ التقويم الدراسي 1440 يوم 1440/08/27 الموافق 2019/05/02م بمشيئة الله.

ويمكن الدخول إلى نظام نور عبر الرابط التالي (هنا)