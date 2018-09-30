بالتفاصيل.. البنك العربي الوطني يعلن توفر وظائف نسائية

المواطن - الرياض

أعلن البنك العربي الوطني توفر وظائف نسائية في معرض خطوة للتوظيف، ويعتبر معرض خطوة للتوظيف هو المعرض والمؤتمر الوظيفي الأكبر للسيدات الذي نال دعم وزارة العمل وصندوق تنمية الموارد البشرية في المملكة، معرض خطوة للتوظيف هو برنامج سعودي مستمر لثلاثة أيام يهدف إلى تمكين المرأة من مختلف الخلفيات التعليمية والخبرات في سوق العمل.

ويساهم هذا البرنامج بشكل فعال في مساعدة السيدات في أن يصبحن عنصراً فعالاً في القوى العاملة المزدهرة اليوم من خلال إثراء فرص البحث عن وظيفة.

ما هو معرض خطوة للتوظيف؟

– معرض خطوة للتوظيف هو المعرض والمؤتمر الوظيفي الأكبر للسيدات الذي نال دعم وزارة العمل وصندوق تنمية الموارد البشرية في المملكة، معرض خطوة للتوظيف هو برنامج سعودي مستمر لثلاثة أيام يهدف إلى تمكين المرأة من مختلف الخلفيات التعليمية والخبرات في سوق العمل. وهذا البرنامج يساهم بشكل فعال في مساعدة السيدات في أن يصبحن عنصراً فعالاً في القوى العاملة المزدهرة اليوم من خلال إثراء فرص البحث عن وظيفة.

موعد إقامة المعرض:

– يبدأ من تاريخ 2018/10/01م حتى تاريخ 2018/10/03م (٣:٠٠ مساءً حتى الساعة ١٠:٠٠ مساءً).

مكان إقامة المعرض:

– الرياض – فندق الفيصلية – قاعة الأمير سلطان.

طريقة التقديم: من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).