بالتفاصيل.. الصحة تعلن توجيه خريجي الدبلومات لوظائفهم

المواطن - الرياض

أعلنت وزارة الصحة، اليوم، عن توجيه خريجي الدبلومات الصحية من متدربي الدفعة الأولى الذين أنهوا البرنامج لوظائفهم.

ودعت الوزارة المرشحين من حملة تخصصات “التمريض، الصيدلة، التغذية، التخدير، غسيل الكلى، العلاج التنفسي” إلى مراجعة المديريات في منطقة التوظيف يوم الأحد الموافق 30/ 9/ 2018.

وبالنسبة لتخصصات “السكرتارية الطبية، التأمين الصحي، السجلات الطبية، نظم المعلومات، الإدارة الصحية، العلاج الطبيعي” فقد حدد لهم يوم الاثنين 1/ 10/ 2018 لإنهاء إجراءات ترشيحهم.

وسيكون يوم الثلاثاء 2/ 10/ 2018 لتخصصات “أشعة، مختبرات، الإسعافات والطوارئ، والعمليات” ويكون الأربعاء 3/ 10/ 2018 لتخصصات “الأسنان، الوبائيات، الأجهزة الطبية والبصريات”.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت في الخامس من سبتمبر الحالي عن فتح باب التقدم على الرغبات للدفعة الأولى، التي أنهت التدريب وحددت ذلك بخمسة أيّام.