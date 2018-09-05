بالتفاصيل.. وظائف شاغرة بمستشفى قوى الأمن في هذه التخصصات

بالتفاصيل.. وظائف شاغرة بمستشفى قوى الأمن في هذه التخصصات

2018/09/05
الساعة 10:31 مساءً
- ‎فيحصاد اليوم, وظائف
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المواطن - الرياض

أعلن برنامج مستشفى قوى الأمن بالرياض، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفر وظائف شاغرة بمجال التمريض والصيدلة، لحملة البكالوريوس، للعمل بمسمى (مُخطط تموين الأدوية، ومُمارس مكافحة العدوى)، وذلك وفقًا للتخصصات والتفاصيل الموضحة أدناه.

الوظائف:

1- مُخطط تموين الأدوية (Pharmaceutical Supply Planner):

– درجة البكالوريوس في الصيدلة.

2- مُمارس مكافحة العدوى (Infection Control Practitioner):

– درجة البكالوريوس في التمريض أو مكافحة العدوى، يجب أن يكون قد أكمل دورة خاصة في نفس المجال.

طريقة التقديم: عبر هذا الرابط (هنا).


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