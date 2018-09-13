بالتفاصيل.. وظائف فنية وهندسية شاغرة في شركة صدارة

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة صدارة للكيميائيات- عبر موقعها الإلكتروني- توفّر وظائف فنية وهندسية شاغرة، لحمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة الجبيل.

وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. أخصائي الاستدامة.

. فني امتثال الصحة والبيئة والسلامة.

. مهندس سلامة العمليات.

. مهندس إنتاج.

. مشغل أول خارجي.

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 13 سبتمبر 2018م.

ولفتت إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا).