بالحقائق والأرقام.. الربيعة يتحدث عن العمل الإنساني السعودي في أدبي الأحساء

المواطن - الأحساء

ضمن برامج اليوم الوطني 88 المتنوعة والنوعية، يستضيف أدبي الأحساء بالشراكة مع جمعية “إعلاميون” مساء الاثنين المقبل على مسرح النادي الدكتور، عبد الله الربيعة، المستشار في الديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، في محاضرة قيّمة عن “العمل الإنساني السعودي.. حقائق وأرقام”.

ويتحدث الربيعة خلال المحاضرة عن الجهود الجبارة التي تقوم بها المملكة في مجالات الإغاثة والأعمال الإنسانية للمحتاجين في أنحاء العالم وما تنفقه على العمل الإنساني بعيدًا عن المزايدات والتوظيف الخاطئ للإعلام المأجور ولا ترجو المملكة من ذلك إلا وجه الله عز وجل.

وصرح الدكتور ظافر بن عبدالله الشهري، رئيس نادي الأحساء الأدبي المشرف العام على فعاليات اليوم الوطني التي ينفذها النادي وإعلاميون بهذه المناسبة الغالية، بأن المثقفين والمثقفات والمجتمع الأحسائي يتشوقون لهذه المحاضرة، لاسيما وأن المتحدث فيها هو الدكتور عبد الله الربيعة الذي عرفه المجتمع السعودي بأسره في مواقع المسؤولية التي أنيطت به صادقًا منجزًا مخلصًا وهو يتحدث اليوم من قلب الحدث وموقع المسؤولية في مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وقدم الشهري شكره وتقديره باسم منسوبي النادي ومثقفي ومثقفات الأحساء وإعلاميون له على تلبية الدعوة رغم حجم المسؤوليات ومتطلبات المرحلة التي تقع على عاتق الدكتور عبدالله، حيث آثر إجابة الدعوة في يوم الوطن لأن الوطن يستحق منا الكثير ولأنه يعمل للوطن وسمعته ورفعته.

الجدير بالذكر أن أدبي الأحساء وإعلاميون سينفذون باقة من البرامج النوعية التي تستمر أسبوعًا كاملًا يبدأ من الأحد ١٣ حتى الخميس ١٧ محرم ١٤٤٠هـ وتتضمن ندوة عن “المملكة ودورها في حماية الأمن الإقليمي”، وأوبريتاً وطنياً بعنوان “للوطن موعد” وندوة عن “المملكة من ملحمة التوحيد إلى نيوم” ومنصة إعلاميون” ومعرضاً عن “الملك عبد العزيز المؤسس الإنسان” وآخر تحت عنوان “وطن وتاريخ”.

وتقام هذه الفعاليات جميعها في مقر النادي في الفترة المسائية، فيما وجه النادي الدعوات عبر وسائله المختلفة للجميع لحضور هذه البرامج.