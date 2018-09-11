بالخطوات.. كیف تحصل على رسائل تنبیه بمواعید تطعیمات أطفالك؟

المواطن - الرياض

تقدم وزارة الصحة عبر بوابتھا الإلكترونیة خدمة “التنبیه بمواعید تطعیمات الأطفال” لتذكیر الوالدين بمواعید التطعیمات الأساسیة ضد الأمراض المستھدفة للأطفال، حیث ترسل الخدمة رسالة تذكیر عبر الھاتف الجوال أو البريد الإلكتروني قبل موعد تطعیم الطفل بأسبوع.

وأوضحت وزارة الصحة، أن الخدمة تھدف إلى الحفاظ على صحة الأطفال وحمايتھم وحماية المجتمع من انتشار الأمراض، داعیة المواطنین والمواطنات للتسجیل للاستفادة منھا.

ويتطلب التسجیل في خدمة “التنبیه بمواعید تطعیمات الأطفال” (هنا الرابط) أولاً إدخال رقم الجوال، وسیرسل لمقدم الطلب رقم تفعیل، وبعد إدخال الرقم، تطلب الخدمة إدخال تاريخ میلاد الطفل، وبذلك يكون قد أكمل التسجیل في الخدمة.

وستصل مقدم الطلب رسائل التذكیر قبل أسبوع من كل موعد تطعیم للطفل.