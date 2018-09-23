بالصور.. إبداع الرويشد وعبادي وخالد باحتفالات اليوم الوطني في الرياض

المواطن - تصوير : عبدالإله الخيبري - الرياض

أبدع الفنانون، عبادي الجوهر وعبدالله الرويشد وخالد عبدالرحمن، باحتفالات اليوم الوطني الـ88 للمملكة في الرياض، في حفل نظمته “روتانا” بإشراف ودعم اللجنة الفنية بالهيئة العامة للثقافة.

وبدأ الاحتفال بخالد عبدالرحمن الذي قدم باقة من أجمل أغانيه تضمنت : “روحي الوجله ، انتي اجمل ، من الفرحه، فزولها، بنساك ، لك خافقي ، تقوى الهجر ، تذكار”.

عقب ذلك بدأت وصلت الرويشد والتي ألهب حماس الجمهور بأغانية التي بدأها بأغنية وطنية جديدة، وقدم بجانبها أغاني أخرى منها “ماهو بكيفك ، اغنيه حزينه، دنيا الوله ، تعال ، عيشتني حلم ، مافي احد مرتاح ، تبي تعرف ، ياعمري يالسعوديه”.

واختتم الاحتفال بوصلة أخطبوط العود عبادي الجوهر الذي قدم أغنية جديدة وطنية بجانب أغاني أخرى تضمنت: اختفت، خلاص ارجع ، ياشوق ، عيونك آخر امالي ، يبان الشوق”.