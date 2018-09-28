بالصور.. إزالة حديقة وملاهي شفا الباحة .. والأهالي يتساءلون: أين البديل؟

المواطن-أمل سعيد الغامدي-الباحة

تفاجأ أهالي منطقة الباحة بهدم حديقة وملاهي الشفا، وما كانت تحتويه من أبنية صغيرة وكذلك المحلات.

وأكد الأهالي أنه تم أيضا هدم الدوار الكبير الأشهر في المنطقة، والذي يقع في مكان رئيسي وحيوي ويعد من المعالم الشهيرة في منطقة الباحة.

يذكر أن منطقة الباحة تخلو تماماً من وجود ألعاب كبرى ترفيهية كهربائية بمنتزهاتها، ما عدا بعض الإمكانات البسيطة داخل الأسواق، حيث تساءل الأهالي عن البديل بعد هدم حديقة وملاهي الشفا.