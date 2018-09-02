بالصور.. إزالة ١٧٠٠ عنصر تلوث بصري بحي نمار ومخطط الموسى بالرياض

المواطن - الرياض

أزالت بلدية نمار بمشاركة فرق أمانة منطقة الرياض خلال الستة أشهر الماضية ما يزيد عن ١٧٠٠ عنصر تلوث بصري عن حي نمار ومخطط الموسى في إطار برنامج وزارة الشؤون البلدية والقروية لتحسين المشهد الحضري الذي تنفذه الأمانة بهدف إزالة مظاهر التلوث البصري عن سائر أحياء العاصمة وخاصة أحياء الأطراف والقريبة من مداخلها الرئيسية.

وشملت عناصر التلوث البصري التي أزيلت عن حي نمار ومخطط الموسى، ٣٧٤ حوشاً للمواشي مخالفة وضعت بطرق عشوائية وفي نطاق أراض سكنية، و٣٠٠ غرفة جاهزة مخالفة للأنظمة وتمثل مصدر انزعاج لسكان الحي، و١١٧ مسلخاً عشوائياً، ورفع ٣٠٠ مركبة تالفة ومهملة تهدد راحة السكان وسلامتهم.

كما عملت فرق الأمانة على ردم مستنقعات بمساحة ٤٦ ألف متر مربع، ورفعت مخلفات أنقاض من الأراضي الفضاء على مساحة ٤٥٩٣ متراً مكعباً.

وتعمل الأمانة وبالتنسيق مع عدد من الجهات ذات العلاقة على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لسكان حي نمار ومخطط الموسى كحال سائر أحياء المدينة، تشمل تنفيذ أعمال السفلتة والإنارة والرصف والتشجير وخدمات الصرف الصحي.

وتثمن أمانة منطقة الرياض لسكان حي نمار ومخطط الموسى تعاونهم، وتؤكد بأنها ستبذل جهدها مع شركائها في سبيل الارتقاء إلى مستوى تطلعاتهم وبما يوفر لهم الراحة والسلامة.