بالصور.. احتجاز 21 شخصًا وعدة مركبات في مياه أمطار الطائف

بالصور.. احتجاز 21 شخصًا وعدة مركبات في مياه أمطار الطائف

2018/09/27
الساعة 9:56 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الطائف

‏باشرت فرق الدفاع المدني بالطائف، مساء اليوم، احتجاز عدد من المركبات داخل تجمع لمياه الأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة.

وقالت مديرية الدفاع المدني، عبر حسابها الرسمي، إن فرق الدفاع المدني بالطائف، باشرت بلاغاً عن احتجاز عدد من المركبات داخل تجمع لمياه الأمطار، وقام بإخراج ٢١ شخصًا محتجزين في أحياء متفرقة من المحافظة.

وكانت منطقة مكة المكرمة قد شهدت اليوم هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، كما ناشدت مديرية الدفاع المدني الجميع بتوخي الحذر.


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