بالصور.. اختتام مناورات النجم الساطع في مصر بمشاركة القوات السعودية والأمريكية

المواطن - القاهرة

اختتمت اليوم في قاعدة محمد نجيب العسكرية في جمهورية مصر العربية مناورات التمرين العسكري المشترك (النجم الساطع 2018) بمشاركة قوات من الدول الشقيقة والصديقة وعدد 16 دولة بصفة مراقب.

حيث نفذت وحدات المظليين وقوات الأمن الخاصة السعودية المشاركة في التمرين عدداً من المهام التدريبية المشتركة مع القوات الصديقة والشقيقة المشاركة كاقتحام وتطهير المواقع المحصنة والقفز الحر والإنزال المظلي والرماية بالذخيرة الحية.

وقد أقيمت على هامش التمرين ندوة لكبار الضباط حضرها من القوات المسلحة السعودية اللواء الركن خالد بن عبدالله الجهني والملحق العسكري في سفارة خادم الحرمين الشريفين بالقاهرة العميد الركن عبدالله بن يوسف الجاسر، ألقيت فيها محاضرات تتعلق بالدور الإقليمي والدولي لمواجهة الإرهاب والعمليات المشتركة للقطاعات الداخلية للدولة.

من جانبه أوضح العقيد الركن ناصر بن حثلين السحيمي أن تمرين النجم الساطع ٢٠١٨م من التمارين المهمة في المنطقة وذلك لتنوع وطبيعة القوات المشاركة، مؤكداً الفائدة الكبيرة التي ستعود على المشاركين وذلك بصقل مهاراتهم القتالية والرفع من جاهزيتهم، مشيداً بما قدمه المشاركون من القوات السعودية في التمرين من جاهزية قتالية عالية وإتقان لكل ما أُسند إليهم من عمليات أثناء التمرين.

مؤكداً أن ذلك يأتي من حرص واهتمام قيادتنا الرشيدة بقواتنا المسلحة سواء على مستوى التدريب والتأهيل أو على مستوى التجهيز والتسليح.

واختتم العقيد السحيمي تصريحه بأن مشاركة القوات المسلحة السعودية في تمرين النجم الساطع ٢٠١٨م تأتي وفق نهج علمي مدروس لرفع الجاهزية القتالية سواء للضباط أو ضباط الصف وسط بيئة قتال حقيقية.