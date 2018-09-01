بالصور.. الصين تجلي الآلاف من مواطنيها بسبب الأمطار

المواطن - بكين

تسببت الأمطار الغزيرة التي هطلت على جنوب الصين، في وفاة شخصين، وإجلاء حوالي 127 ألف شخص .

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة “شينخوا” اليوم، أن أكثر من 2ر1 مليون شخص من سكان إقليم جوانجدونج تضرروا من الأمطار التي تسببت في خسائر قيمتها أكثر من مليار يوان (146 مليون دولار) .

وأشارت السُلطات المحلية إلى أن الأمطار ألحقت أضرارًا بـ44700 هكتار من الأراضي الزراعية ودمرت 43 منزلًا .

وأنشأت حوالي 1800 مركز طوارئ في المنطقة.