بالصور.. انتظام أكثر من 280 ألف طالب وطالبة بعسير أول يوم في الدراسة

المواطن - سعيد آل هطلاء - عسير

أكد مدير عام التعليم بمنطقة عسير جلوي آل كركمان ، أن العمل في الميدان التربوي بالمنطقة يتم بشكل جاد ليعكس الجهود التي تبذل من قبل القيادة الرشيدة، ومن قبل الوزارة ،والدعم الذي يحظى به تعليم عسير من سمو أمير المنطقة وسمو نائبه ،لإيجاد مخرجات تربوية متميزة ترقى لتطلعات قادة الوطن ، وتحقق ما يصبو إليه المجتمع وتواكب رؤية المملكة 2030 ، لافتاً إلى أن منسوبي ومنسوبات التعليم قادرون على الوصول بهذا الوطن إلى مصاف الدول المتقدمة ، وليقود العالم نحو الخيرية و الإبداع ، معبرًا عن سعادته وتقديره للجهود التي بذلت من قبل فرق العمل في الميدان التربوي من قادة وقائدات المدارس ، والمعلمين والمعلمات ، والإداريين والإداريات ، وحضور ومشاركة فاعلة من أولياء الأمور في اليوم الأول للعام الدراسي الجديد .

جاء ذلك أثناء متابعته لانطلاق الدراسة في عدد من مدارس التعليم بالمنطقة صباح اليوم ، حيث وقف على انتظام الطلاب في عدد من المدارس شملت الابتدائية النموذجية ، وابتدائية الملك عبد العزيز ، وثانوية الفهد، والتقى عددًا من أبناء المرابطين على الحد الجنوبي، وتابع الخدمات المقدمة لهذه الفئة، وذلك في إطار مشروع رعاية أبناء وبنات المرابطين الذي تنفذه الإدارة العامة للتعليم ضمن عدد من البرامج المجتمعية ، فيما وقف المساعد للشؤون التعليمية سعد الجوني ،والمساعد للشؤون المدرسية عبدالرحمن عوضة، والمساعدة للشؤون التعليمية نورة آل مفرح ، على سير العمل في عدد من المدارس بهدف دعمها .

وشهد صباح اليوم الأحد انتظام أكثر من 280 ألف طالب وطالبة من مختلف المراحل الدراسية في نحو 1370 مدرسة للبنين والبنات ، كما جرى تنفيذ برنامج الأسبوع التمهيدي والذي استهدف قرابة 17193 طالبا وطالبة في الصف الأول الابتدائي ، ويعنى بتقديم برامج تعليمية وتربوية وترويحية للمستجدين والمستجدات بهدف العمل على تكيفهم مع الجو المدرسي ، بشكل تدريجي .

وكانت الإدارة قد أتمت استلام 10 مشاريع تعليمية بقيمة تجاوزت 41 مليون ريال ، في حين روعي في بيئات المباني المستلمة تطوير عناصر العملية التعليمية والتربوية ، فضلا عن تقديم خدمة النقل المدرسي للطلاب والطالبات وفقا للمخصصات المعتمدة للمنطقة.