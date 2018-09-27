بالصور.. انقلاب ناقلة وقود على طريق أبها – الطائف

المواطن - أبها

باشر مدني أبها مساء اليوم الخميس بلاغًا عن انقلاب ناقلة وقود (بنزين) سعة٣٠ ألف لتر على طريق أبها – الطائف عن إشارة طريق التعاون نتج عنه انفصال الصهريج عن الناقلة وحدوث تسرب للوقود.

وأوضح المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة عسير العقيد محمد بن عبدالرحيم العاصمي أن فرق الدفاع المدني تعاملت مع الحالة وفق ما يتطلبه الموقف.

وأضاف العاصمي أنه تم إزالة الخطورة والتنسيق مع الجهة الأمنية المختصة لاستكمال الإجراءات اللازمة للحادث والذي لم يصاحبه أي إصابات ولله الحمد.