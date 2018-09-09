بالصور .. بلدية محايل تستعيد أكثر من 680000 م2 من أراضي الدولة

المواطن - أحمد الشهري - محايل

أزالت بلدية محافظة محايل عسير، وبمشاركة الجهات الأمنية بالمحافظة عددًا من الإحداثات بمواقع متفرقة تم الاعتداء عليها.

وأوضح رئيس بلدية محايل سعيد بن علي جابر آل مصمع أن الإزالة جاءت بعد الإبلاغ عن الإحداثات من قبل مراقبي وحدة مراقبة الأراضي ببلدية المحافظة وتمت إزالة الإحداثات من الأراضي بمعدات البلدية.

وأكد آل مصمع أن الإحداثات عبارة عن عقوم ترابية، وغرف وأنه تمت استعادة 680.000 ألف متر مربع من الأراضي الحكومية، وتم تسليمها للبلدية خالية من الإحداثات.

وشدد آل مصمع على أن البلدية لن تتهاون في تطبيق الأنظمة بحق كل من يحاول المساس والتعدي على ممتلكات الدولة أنه سيتم تطبيق أشد العقوبات بحقه.