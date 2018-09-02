بالصور.. تقنية وسلامة في مسلخ بلدية أحد رفيدة الجديد بالصوح

المواطن - فهد القحطاني - أحدرفيدة

أعلنت بلدية أحد رفيدة صباح اليوم الأحد افتتاح مسلخ البلدية الجديد الواقع بالصوح طريق الفرعين.

وجُهز المسلخ بشكل كامل بالتقنيات الحديثة لعمليات الذبح من قبل المتعهد وتحت إشراف بلدية المحافظة.

ويعد هذا المسلخ النموذجي الأول من نوعه في المحافظة والذي يخضع لمتابعة ومراقبة جيدة لعمليات الذبح بإشراف أطباء بيطريين لمعاينة سلامة الذبائح من أي مرض وبائي.

وزود المسلخ بكاميرات مراقبة دقيقة مهمة تعمل على رصد أي مخالفة يتم الرجوع إليها ومنع الذبح في منادي ومطابخ المحافظة.

كما أعلنت البلدية أيضًا نقل سوق الأغنام إلى الموقع الجديد بساحة الأغنام المجاورة للمسلخ وذلك يوم غد الاثنين بعد أن تم تجهيزها بمساحة كبيرة مسفلتة وإنارتها لتخدم سكان المحافظة عند تسويقهم للأغنام والذبح في المسلخ المجاور لساحة الأغنام.