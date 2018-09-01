بالصور.. حملة إعلامية في تعليم وادي الدواسر مع بدء العام الدراسي الجديد

المواطن - وادي الدواسر

سخرت إدارة التعليم في محافظة وادي الدواسر، جميع الوسائل الإعلامية المتاحة للترحيب بالكوادر التعليمية في مدارسها للبنين والبنات، وبجميع الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم بمناسبة العام الدراسي الجديد 1439- 1440هـ، الذي يبدأ يوم غدٍ الأحد.

ودعا التعليم من خلال تلك الوسائل المعلمين والمعلمات إلى مضاعفة بذل الجهد والعطاء المثمر بوعي وأمانة، وأن يستثمروا جميع الإمكانات المتاحة لهم مع إدراك حتمية التطوير التربوي والإيمان بأهدافه ومشروعاته وبرامجه، من أجل تطبيقها في الارتقاء بمستويات التحصيل الدراسي لدى الطلاب والطالبات في مختلف المراحل الدراسية، ودعت الإدارة أبنائها وبناتها إلى الإقبال على العام الدراسي برغبة طلب العلم والمعرفة والسعي لتحقيق مستقبل جميل يبني ذواتهم وينفعون به وطنهم، وأن عليهم الانضباط المدرسي من أول ساعة في العام الدراسي الجديد الذي سيكون مرده التفوق والإبداع.

وأوضح مدير العلاقات العامة والإعلام التربوي بالإدارة، محمد بن عبدالله آل شملان، أن الحملة الإعلامية تأتي إدراكًا من الإدارة إنّ بناء الشخصية الإيجابية للطالب والطالبة تستدعي تكثيفَ الجهود، وتوجيه بالغ الاهتمام لغرس القيم التربوية جميعها بما تتضمنه من مبادئ علمية وأخلاقية ووطنية حتى تكون راسخة في نفوسهم كسلوكيات تقوم على الأخلاق الفاضلة والعادات الأصيلة للمجتمع، وعلى المواطنة الصالحة والتعاون والصدق والمحافظة على النظافة والممتلكات العامة وحبّ العلم والاجتهاد في طلبه.

وأشار إلى أن الحملة تتم بالتعاون مع بلدية المحافظة عبر الشاشات الإعلامية واللوحات في الميادين، وحسابات الإدارة الرسمية عبر منصات التواصل الاجتماعي إلى مختلف وسائل الإعلام في المحافظة عبر تصاميم إنفوجرافيك احترافية تتكامل في مضمونها مع جهود وزارة التعليم في هذا المجال.