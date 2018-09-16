بالصور.. ردود أفعال الأجانب في مهرجان رمان الباحة

المواطن - واس

شكل مهرجان الرمان الوطني بالباحة في نسخته السابعة, حدثاً يتطور عاماً بعد عام ويترقبه منتجو فاكهة الرمان بمنطقة الباحة, حيث اكتضت جنبات المهرجان خلال الأيام الماضية بالآف من الزوار والمنتجين والمتسوقين من داخل وخارج المملكة .

وأوضح رئيس مجلس إدارة جمعية الرمان التعاونية سعيد بن بخروش، أن المهرجان تضمن عرض منتجات الرمان, وعدداً من المنتجات الزراعية الأخرى التي تشتهر بها الباحة، بالإضافة إلى الحافلة السياحية, ومشاركة الأسر المنتجة، إلى جانب تقديم عدد من الجوائز والهدايا للمزارعين المتميزين، ومسابقات للأطفال والكبار.

وأشاد يخروش بالجهود المبذولة من الجهات الحكومية المشاركة في المهرجان، مؤكداً أن الجميع يبذلون كل الجهد في سبيل أن يحقق المهرجان الأهداف المرجوة منه، ويظهر ما تتميز به منطقة الباحة من منتوجات زراعية متنوعة وذات جودة عالية في ظل ما يلقاه المهرجان من دعم وحرص ومتابعة من سمو أمير منطقة الباحة, حيث يعد دعماً وتكريماً من سموه للمزراعين كافة، ورافداً لتطوير مثل هذه المهرجانات.

وأكد رئيس مجلس إدارة جمعية الرمان التعاونية أن إدارة المهرجان راعت عند وضع الخطط اللازمة لنسخة السابعة للمهرجان إثراء شغف المهتمين بفاكهة الرمان من الزوار من داخل وخارج المملكة المهتمين بمثل تلك المهرجانات، مشيرًا إلى أن المهرجان زاخر بالفعاليات والنشاطات التي من شأنها جذب الزوار والحضور.