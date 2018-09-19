بالصور.. ساحات قصر الحكم تحتضن فعاليات متنوعة في اليوم الوطني الـ88

المواطن - الرياض

احتفاءً باليوم الوطني الثامن والثمانين للمملكة العربية السعودية، وتحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز، رئيس مجلس هيئة تطوير مدينة الرياض، تشهد منطقة قصر الحكم وسط الرياض العديد من الفعاليات المتنوعة الخاصة باليوم الوطني وذلك خلال الفترة من 11 إلى 13 محرم 1440هـ، من الساعة 5 عصرًا حتى الساعة 11 مساءً .

تتضمن الفعاليات التي تنظمها هيئة تطوير مدينة الرياض جولة في قصر الحكم حيث تُفتح أبوابه لاستقبال الزوار للتمتع بجولة داخل ردهات القصر وأجنحته، والتي تضم، مكتباً لخادم الحرمين الشريفين، ومكتب سمو أمير منطقة الرياض، وصالة كبرى للاستقبال، ومجالس ملحقة بها، وصالة رئيسية للطعام، وقاعات وعناصر أخرى.

وضمن الفعالية، يقام معرض لمجموعة من الصور التاريخية ، وعرض لعدد من الأفلام الوثائقية، والتقاط الصور التذكارية في مختلف مكونات القصر وردهاته.

كما تشهد ساحات منقطة قصر الحكم المزيد من الفعاليات المصاحبة ، منها مسرح رئيسي لتقديم باقة من العروض الشيقة كالعرضة السعودية والعروض المتنوعة الأخرى، وركن التراث حيث المطبخ السعودي التقليدي وعيال الحارة وعرس الجيران وغيرها من الفعاليات الشيقة.

وتنظم هيئة تطوير مدينة الرياض هذه الفعاليات بهدف مشاركة سكان منطقة الرياض احتفالهم باليوم الوطني في هذا المعلم الشامخ، الذي عاصر العديد من البطولات والإنجازات التي شهدتها هذه البلاد المباركة، منذ تأسيسها على يد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن -رحمه الله- حتى هذا العهد الزاهر تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، كما تسعى من خلال الأنشطة لتأصيل اللحمة الوطنية بين أبناء الوطن وقيادته، ولتذكيرهم بالمنجزات والنهضة التي تشهدها المملكة في شتى المجالات، والتي انطلقت من بوابة قصر الحكم.

يذكر أن منطقة قصر الحكم تعد العنصر الأبرز في معالم مدينة الرياض القديمة، وتتميز بساحاتها الشهيرة، وبواباتها الأثرية، وأسواقها الرائجة، وأحيائها المتلاصقة، ومعالمها التاريخية، وفي مقدمتها جامع الإمام تركي بن عبدالله، وقصر الحكم، وحصن المصمك.